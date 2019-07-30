Депутат Госдумы объяснил массовое стремление украинцев посещать Россию

Депутат Государственной думы России Константин Затулин рассказал о том, что многие жители Украины не прекращают посещать Россию. По его словам, украинцы по-прежнему считают нашу страну дружественной и родственной, сообщает ФАН.

Стало известно, что практически 525 жителей Украины были в первый раз поставлены на учет по месту пребывания в России с начала нынешнего года. Примерно 250 тысяч человек приехали в нашу страну с частным визитом, а 213 тысяч приехали на заработки.

Затулин объяснил это тем, что затянувшийся конфликт между странами в целом не влияет на отношение украинцев к России.

— Собственно говоря, это является одной из претензий, которые люди предъявили всей без исключения политической элите Украины, проголосовав за новичков, таких как Зеленский и его «Слуга народа», — сказал член фракции «Единой России».

Затулин подчеркнул, что сейчас главным является то, чтобы в будущем надежды граждан Украины оправдались и президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей партией переменили курс Украины и нашли выход из непростой ситуации.

— Очень может быть, что в очередной раз эти надежды разобьются впустую, но в том, что люди в целом настроены по-другому, чем те, кто постоянно мелькает на экранах принадлежащих украинским олигархам телеканалов, нет никаких сомнений, — заявил депутат.

Ранее на сайте президента Украины появились петиции, в которых граждане страны попросили восстановить авиасообщение с Россией, а также предложили пустить поезда в Крым.

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