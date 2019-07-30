Музей «Московский транспорт» организует экскурсии в честь 61-летия Мосгортранса
Специальные экскурсии проведут для горожан в музее «Московский транспорт». Встреча состоится 31 июля и ее посвятят 61-летию Мосгортранса.
Всего в этот день организуют 2 экскурсии: в 12:30 и в 15:30. Во время встреч слушателям расскажут о транспортной истории столицы. Также гости музея смогут увидеть уникальные экспонаты. Среди них автобусы и троллейбусы, раритетная техника.
— Сегодня коллекцию музея «Московский транспорт» составляют более 300 экспонатов. Здесь регулярно проходят тематические выставки и экологические акции, — сообщили в пресс-службе «Мосгортанса». Участникам экскурсий подарят памятные подарки.
Музей расположен по адресу: улица Рогожский Вал, дом 9/2. Он открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 21:00.
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