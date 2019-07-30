Народный художник России Валерий Кокурин ушел из жизни
Народный художник России и один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте Владимирского регионального отделения Союза художников России.
— 30 июля 2019 года ушёл из жизни народный художник России член Союза художников России Кокурин Валерий Григорьевич, — рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что сотрудники союза выразили свои соболезнования родственникам и близким Кокурина. Стало известно, что панихида состоится 31 июля в 09:00 в Успенском соборе Княгинина монастыря.
В 2006 году художник стал лауреатом премии Союза художников России имени Грицая, а в 2010 году он был награжден золотой медалью имени Сурикова. Его работы хранятся в крупных российских галереях, — в их числе Третьяковская в Москве и Русский музей в Санкт-Петербурге.