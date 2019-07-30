Выставку керамических фигур и картин представят в Москве
• 15:18 • 30 июля 2019
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Посетители смогут увидеть 16 работ из керамики
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
В Москве представят коллекцию керамических фигурок Пабло Пикассо и живописи крепостных художников. Экспозиция пройдет в павильоне «Рабочий и колхозница».
По словам куратора выставки «Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только» Лины Краснянской, посетители смогут увидеть 16 работ из керамики, среди которых сказочные изображения животных и птиц, мужчин и женщин.
В двух залах будут представлены 75 картин конца XVIII века до 1970 года. Часть экспозиции посвящена художнику Аркадию Пластову, передает агентство городских новостей «Москва».
Выставка откроется 31 июля и будет работать по 3 ноября 2019 года.
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