Посвященная Адыгее выставка пройдет в Музее Востока
Столичный Музей Востока приглашает жителей и гостей столицы посетить выставку «Феликс Петуваш. Полет над тернами». Посетителям покажут произведения художника из собрания музея и частных коллекций, посвященные его родине Адыгее.
Феликс Петуваш — автор мозаичных панно, график, книжный иллюстратор, станковый живописец и монументалист. Основными темами его живописи являются природа республики, новейшая история и старые обычаи. Художник создает изображение из пуговиц, гвоздей, деталей часовых механизмов и различных мелочей.
Отдельной частью экспозиции станут иллюстрации к литературным произведениям. Художник проиллюстрировал более сотни различных книг.
Посетить выставку можно будет с 6 до 25 августа, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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