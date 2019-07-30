Ученый объяснил, почему климат бросает то в жар, то в холод

Выдвигаются самые различные теории, объясняющие причины происходящего, — от «смещения» времен года и наступления глобального потепления до применения климатического оружия супердержавами.

Как рассказал заместитель начальника ситуационного центра Анатолий Цыганков, разговоры о потеплении ведутся последние 20 лет.

— Многолетние статистические данные это подтверждают, — рассказал заместитель начальника ситуационного центра Анатолий Цыганков. — Однако сдвиг времен года маловероятен, прихода осени раньше срока не будет. При глобальном потеплении и осень, и зима, наоборот, должны отступить.

Ученый пояснил, что не стоит путать погоду и климат. Общую картину метеорологи могут обрисовать, только проанализировав данные многолетних наблюдений.

Анатолий Цыганков рассказал и о глобальных климатических изменениях. Так, перемены происходят в траектории теплого океанского течения Гольфстрим.

Некоторые ученые считают, что потепление, которое мы ощутили, — на самом деле небольшое кратковременное повышение температуры на фоне глобального похолодания.

— Через двести лет наши правнуки, возможно, увидят, что никакого потепления не было, — сделал прогноз ученый.

Что касается резких перепадов давления, внезапных дождей и изменения температуры в столице России, то причиной тому синоптик называет расположение Москвы. Мегаполис находится там, где встречаются атмосферные фронты. С юга на Москву движутся массы воздуха со стороны Каспия, Средней Азии, Пакистана.

Они прогретые и сухие. Со стороны Архангельска, Баренцева моря, Арктики идут холодные атмосферные потоки. Мы живем в зоне контрастов.

На помощь придут закаливание и горячий чай

В ситуации, когда лето не дарит тепла, а до отопительного сезона еще далеко, важно знать, как согреться без вреда для организма. «Вечерка» обратилась за советом к инструктору Межрегиональной академии безопасности и выживания Виктору Гаврилову.

Первое, о чем говорит эксперт, так это о том, что москвичам стоит готовить себя к температурным перепадам. Для этого нужно закаляться, делать зарядку.

— Лучше всего заниматься в парке на свежем воздухе, — говорит Гаврилов.

Умеренные физические нагрузки укрепляют мышцы, сердечно-сосудистую систему, улучшают теплообмен. Люди, которые занимаются спортом, способны переносить холод и жару лучше тех, кто ведет сидячий образ жизни и не тренируется. Если в квартире холодно, а нагревательные приборы включить не представляется возможным, то поможет горячий чай.

— Лучше, если напиток будет травяным. Сахаром не злоупотребляйте. Хорош для согревания нежирный горячий бульон, — посоветовал Гаврилов.

Но все же, как пояснил инструктор Межрегиональной академии безопасности и выживания, лучше, если в доме будет безопасный обогреватель. К таким относятся масляные радиаторы.

Они состоят из герметичного корпуса, заполненного маслом, и электрического ТЭНа. Все современные модели подобных устройств имеют терморегулятор, предназначенный для ручного управления температурой нагрева прибора. Еще их оснащают таймерами для программирования обогрева и жидкокристаллическими дисплеями, отображающими параметры работы.

Некоторые модели оснащены вентилятором для быстрого распределения тепла.

Простуда тут как тут

Главный внештатный специалист Депздрава Москвы Андрей Тяжельников рассказал о том, как не заболеть из-за резкого похолодания.

— Носите с собой куртку или толстовку, чтобы утеплиться, особенно она пригодится вечером, — советует эксперт. — Учитывая высокую вероятность дождя, обувь лучше выбирать непромокаемую. Если вы попали под дождь, согревайтесь горячими напитками, но не алкоголем: он через время заставит организм мерзнуть еще сильнее.

СПРАВКА

Сегодняшний день в столице может оказаться самым холодным 30 июля с начала века, сообщили в центре погоды «Фобос». Для Москвы 15–17 градусов тепла — на 9 градусов ниже нормы, самый холодный день для этой даты.

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