Россия и Индонезия подпишут в Москве соглашения о взаимопонимании
Россия и Индонезия подпишут 33 соглашения о взаимопонимании на бизнес-форуме, который пройдет 1 августа в Москве. Об этом сообщил посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди.
По его словам, 20 меморандумов будут подписаны между университетами двух стран. Бизнес-форум объединит около пятисот бизнесменов из России и Индонезии. Встреча пройдет накануне четвертого Фестиваля Индонезии в Москве, передает РИА Новости.
Вахид Суприяди отметил, что впервые в мероприятии поучаствует Ассоциация частных вузов Индонезии, которая состоит из свыше 30 университетов.
Фестиваль Индонезии в Москве пройдет 2–5 августа в парке «Красная Пресня». Гости смогут познакомиться с индонезийской продукцией, попробовать блюда национальной кухни, поучаствуют в мастер-классах и увидят различные шоу провинций страны.
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