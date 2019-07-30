Лучшего контролера столицы определили на конкурсе «Московские мастера»

27 июля стали известны победители первого конкурса профессионального мастерства среди контролеров Мосгортранса и «Организатора перевозок». Личное первенство среди работников ГУП «Мосгортранс» выиграла Надежда Харламова, второе место досталось Екатерине Власовой, третье занял Владимир Оськин.

Все конкурсанты продемонстрировали свои профессиональные навыки, решали сложные ситуации на линии, общались с пассажирами, в том числе на английском языке. В результате лучшей была признана 24-летняя Надежда Харламова.

— Я совсем не ожидала победы, — признается Надежда. — Потому что у меня были очень достойные соперники, каждый из которых мог стать лучшим. Например, мой напарник Сергей Лактионов — настоящий профессионал, работает контролером 19 лет. Чтобы выйти в финал, ему не хватило нескольких секунд — я на 19 теоретических вопросов ответила за 226 секунд, а он за 370. Но я считаю, что на линии ему нет равных.

Опыт работы у победительницы сравнительно небольшой — всего два года, но за это время она поняла, что профессию выбрала правильно, хотя стала контролером случайно.

— У меня два средних специальных образования, я могу работать менеджером и делопроизводителем. Когда искала работу, нашла вакансию в Мосгортрансе и решила попробовать. Понравилось, 9 месяцев с удовольствием работала контролером, потом мне предложили должность ведущего специалиста. Я согласилась, все мне удавалось, я справлялась с поставленными задачами, но очень скучала по линии, по живому общению с коллегами, пассажирами. И хотя зарплата у ведущего специалиста немного больше, я решила вернуться в контролеры, потому что понимаю — это мой путь. Ведь контролер — это не просто человек, который проверяет билеты, но и психолог, который может мирно урегулировать конфликт, и гид, который подскажет туристам, как попасть в тот или иной музей или театр. И не только на русском языке. Иногда чувствую себя даже оператором, ведь весь процесс работы снимается на видео. После смены все пленки сдаются в отдел, где хранится информация. Бывали случаи, что безбилетный пассажир через несколько дней обращался с жалобой, что его права ущемили. В ситуации необходимо разобраться, и тогда видеопленка — первый помощник.

Ситуации на линии бывают разные, и причиной для разбирательства порой становятся не только агрессивные или выпившие безбилетники, но и льготники или пенсионеры, которые имеют право на бесплатный проезд, но забыли или поленились приложить проездной к валидатору.

— До 1 сентября 2014 года в столичном транспорте были турникеты. И чтобы войти в салон, людям нужно было приложить карточку. Конечно, это замедляло проход пассажиров, но все фиксировали свой проезд. Сейчас не всегда люди убеждаются, что валидатор считал информацию. А по закону, если человек не приложил проездной, значит, он безбилетник. На самом деле, валидация билетов очень важна, она рисует правильную картину — насколько популярен тот или иной маршрут. А на деле получается: 100 человек пользуются маршрутом, а фиксируют только 30. Все мои родные, дедушка и бабушка всегда выполняют правила проезда. Да что там говорить, даже моя 5-летняя дочка Лена отлично знает, как вести себя в общественном транспорте. Она все мечтает пойти со мной на работу, но, увы, не положено. Лена в восторге от моей рабочей формы, очень гордится мной. В детском саду все детишки знают, кем я работаю, потому что я иногда прихожу забирать дочку. Один мальчик даже мне сделал комплимент: «Вы как настоящий полицейский, такая красивая». Я люблю свою работу, поэтому каждый день для меня как праздник! Контролеры, конечно, не совесть, но иногда будят ее в людях, делают их лучше, а это очень важно!

Личное первенство среди работников ГКУ «Организатор перевозок» распределилось так:

1 место — Ольга Шевлякова.

2 место — Николай Хобин.

3 место — Елена Гусарова.

Победителями командного первенства стали:

1 место — Екатерина Власова (ГУП «Мосгортранс»), Валентина Иванова (ГКУ «Организатор перевозок»).

2 место — Александр Осадчий (ГУП «Мосгортранс»), Николай Хобин (ГКУ «Организатор перевозок»).

3 место — Людмила Егорова (ГУП «Мосгортранс»), Елена Маймулина (ГКУ «Организатор перевозок»).

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