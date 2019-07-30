Заявители отклонили предложенное мэрией место проведения митинга

Граждане, подавшие заявку на проведение митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, отказались от предложенной столичными властями площадки на проспекте Академика Сахарова. Заявителей предупредили об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия. Митинг запланирован на 3 августа.

— Сегодня состоялись переговоры с заявителями, которые отказались проводить публичное мероприятие на проспекте Академика Сахарова, — сообщил первый заместитель руководителя Департамента региональной безопасности города Москвы Василий Олейник.

По словам Олейника, инициаторов предупредили о том, что в соответствии с действующим законодательством они не имеют права проводить данное мероприятие.

— В случае проведения акции ее организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — подчеркнул он.

В Москве уже прошли две акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Чистой воды провокация

Колонка политолога Павла Данилина



На прошлой неделе в выходные прошел несанкционированный митинг. Требования митингующих были абсолютно неадекватные.Они заключались в том, что надо позволить незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы от несистемной оппозиции получить особенные права, быть в приоритетном порядке зарегистрированными, несмотря на то что они собрали негодные подписи. По сути, это требование нарушить закон, наплевать на закон в угоду небольшой кучке так называемых «избранных» — 15–20 людей (далее...)