Автобусы запустят от Белорусского вокзала до Шереметьево 3 и 4 августа
• 16:17 • 30 июля 2019
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Автобусы будут курсировать каждые десять минут
Фото: Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» (http://www.mosgortrans.ru/)
Расписание аэроэкспрессов, курсирующих от Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево, изменится 3 и 4 августа из-за проведения ремонтных работ на железной дороге. В связи с этим на данном направлении будут запущены автобусы, сообщили в пресс-службе ООО «Аэроэкспресс».
Изменения произойдут с 11:30 3 августа до 15:00 4 августа. Автобусы будут курсировать каждые десять минут. Они пройдут от площади Тверская Застава до терминала E. Место посадки в сторону Москвы будет находиться за зданием терминала «Аэроэкспресс».
Для проезда необходимо приобрести билет в кассе, передает агентство городских новостей «Москва».
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