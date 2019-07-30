Украина арестовала танкер РФ вместе с документами моряков
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей официальной странице в социальных сетях заявил, что власти страны арестовали российский танкер вместе с документами моряков, которые были изъяты при обыске. Он обнародовал данную информацию 30 июля.
Матиос отметил, что арест на судно был наложен по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом.
— Мы это сделали. Точка, — пишет главный военный прокурор Украины в Facebook.
По словам Матиоса, законодательство страны не предусматривает получения согласия или разрешения представителя дипломатического учреждения на проведение следственных действий на морском или речном транспорте. Данное правило действует в случае, если то или иное судно находится в территориальных водах Украины.
Напомним, что 25 июля СБУ задержала в порту Измаил в Одесской области танкер РФ под названием Nika Spirit.
Украинская сторона заявила, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода военных кораблей Украины во время инцидента в Керченском проливе.
В МИД РФ сообщили, что выясняют обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных ответных мер.
В ноябре 2018 года три украинских военных корабля нарушили границу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования российских властей. Пограничники задержали нарушителей.
На борту кораблей находились 24 военных. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы. В настоящий момент срок содержания под стражей продлили до 24 октября 2019 года.
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