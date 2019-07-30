Идентификацию пользователей электронной почты по номеру телефона могут ввести в России
• 16:39 • 30 июля 2019
Поделиться:
0
doc76g2xcjpxh5138eco70k
Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»
Законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона могут принять до конца 2019 года.
Одним из авторов документа является председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
По его словам, законопроект сделан в интересах граждан. Документ могут одобрить в период осенней сессии, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Госдума предложила ограничить долю иностранного капитала в IT-компаниях России
17:5830 июля 2019
17:3330 июля 2019
17:2830 июля 2019
17:1630 июля 2019
17:1430 июля 2019
17:0730 июля 2019
16:5930 июля 2019
16:5430 июля 2019
16:3830 июля 2019
16:1630 июля 2019
16:0830 июля 2019
16:0830 июля 2019
15:5630 июля 2019
15:4730 июля 2019
15:3030 июля 2019
15:2230 июля 2019
15:1830 июля 2019
15:1430 июля 2019
14:5330 июля 2019
14:3730 июля 2019
14:2030 июля 2019
14:0130 июля 2019
13:5130 июля 2019
13:4430 июля 2019
13:3830 июля 2019
13:2630 июля 2019
13:0230 июля 2019
13:0230 июля 2019
12:5730 июля 2019
12:5030 июля 2019
12:4030 июля 2019
12:3330 июля 2019
12:1730 июля 2019
12:0130 июля 2019
12:0130 июля 2019
11:2430 июля 2019
11:2430 июля 2019
11:1330 июля 2019
11:0230 июля 2019
10:4730 июля 2019
10:2330 июля 2019
10:2330 июля 2019
09:5730 июля 2019
09:4830 июля 2019
09:4230 июля 2019
09:4230 июля 2019
09:3230 июля 2019
09:1430 июля 2019
08:5830 июля 2019
08:5130 июля 2019
08:5030 июля 2019
08:4130 июля 2019
08:1430 июля 2019
08:0630 июля 2019
07:5930 июля 2019
07:5630 июля 2019
07:4930 июля 2019
07:4530 июля 2019
07:4530 июля 2019
07:1530 июля 2019
06:3930 июля 2019
04:4030 июля 2019
03:5130 июля 2019
03:2930 июля 2019
00:3430 июля 2019
23:3429 июля 2019
23:1329 июля 2019
22:4529 июля 2019
22:2129 июля 2019
22:0629 июля 2019
21:4629 июля 2019
21:3129 июля 2019
20:5029 июля 2019
20:5029 июля 2019
20:3529 июля 2019
19:4329 июля 2019
19:0829 июля 2019
19:0429 июля 2019
19:0229 июля 2019