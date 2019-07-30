Музыка в Метро: сочетать несочетаемое
• 16:59 • 30 июля 2019
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Музыкальная группа GorchiZZa Band
Фото: Личный архив
31 июля с 20:00 до 22:00 на выходе со станции «Сретенский бульвар» будет проходить массовая акция по поднятию настроения у населения.
Ответственные — коллектив GorchiZZa Band, состоящий из вокалистки и двух музыкантов. Репертуар — все как мы любим: популярные мировые и отечественные хиты, но в исполнении, которого вы не ожидаете.
Группа принимает видеозаписи выступлений у себя на странице — если у вас есть запись, можете зайти и сделать ребятам приятное. Идеи по новым композициям также принимаются.
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