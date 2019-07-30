Борис Гребенщиков рассказал, что чувствует себя на 23 года

Российский музыкант, поэт и гитарист группы «Аквариум» Борис Гребенщиков рассказал о своем нынешнем самочувствии в интервью корреспонденту «Вечерней Москвы».

Он сообщил, что ощущает себя гораздо моложе, чем человек 65 лет.

— Я чувствую себя примерно на 23 года. Помню, как чувствовал себя тогда, и понимаю, что таким и остался. То есть я остановился на этой возрастной отметке, — поделился Гребенщиков.

Помимо этого музыкант признался, что даже в молодом возрасте не зависел от мнения окружающих и не хотел никому специально понравиться.

— Вообще никому не хочу понравиться — ни мужчинам, ни женщинам. Никогда этого не хотел. Для меня важна только моя душа и музыка, — объяснил знаменитость.

На вопрос о том, чего бы ему хотелось сейчас, поэт ответил загадочно: «Того, чего нет на свете».

Известно, что Гребенщиков продолжает радовать своих поклонников гастролируя вместе со своей музыкальной группой «Аквариум». Помимо этого, иногда он любит удивлять фанатов и петь свои песни в общественных местах.

Одно из таких выступлений весной этого года возмутило священника, когда музыкант решил исполнить свою композицию рядом с монастырем Джвари в Грузии.

Читайте также: Российские звезды рассказали, готовы ли они давать концерты в Грузии