Российские звезды рассказали, готовы ли они давать концерты в Грузии

7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» произошел скандал: ведущий Георгий Габуния начал эфир с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и граждан РФ. Это событие спровоцировало массовые беспорядки в Тбилиси. Протестующие требуют уволить журналиста, однако руководство канала приняло решение не увольнять Габунию. «Вечерняя Москва» решила выяснить, как отнеслись к произошедшему российские артисты и согласились бы они теперь выступать в Грузии. Тем более что ранее некоторые грузинские исполнители устроили антироссийский демарш.

— Вы знаете, я бы не отождествляла этого человека с целой страной и народом, — говорит эстрадная певица, актриса и телеведущая Татьяна Буланова. — Его высказывание выглядело глупо, он сам оскорбил свой народ, от лица которого попытался выступить. Мне кажется, это не более чем провокация, оскорбительная, прежде всего, для студии, из которой он вещал. Так что могу сказать, что на мое отношение к Грузии этот инцидент не оказал ровно никакого влияния, как и на большинство нормальных людей. У меня в Грузии есть друзья, знакомые, которые также воспринимают эту ситуацию с абсолютным недоумением.

С позицией Татьяны согласилась российская певица и телеведущая Анита Цой. По ее словам, Грузия ассоциируется прежде всего с радушием, гостеприимством и красотой, а не с хамством одного человека.

— Нельзя всех людей грести под одну гребенку. Для меня этот народ всегда был радушным и гостеприимным, интеллигентным. Грузия — это удивительные, яркие люди, потрясающая природа, неповторимая кухня. Так что, на мой взгляд, из-за одного человека, который буквально бросает тень на всю свою нацию, судить народ нельзя. Но он поступил ужасно некрасиво, нетактично и безграмотно. Таких людей я сразу вычеркиваю из своего личного списка. На них ни смотреть, ни равняться нельзя.

А вот российский певец, финалист проекта «Фабрика звезд — 6» Прохор Шаляпин высказался чуть более резко, заявив, что нельзя судить страну по одному идиоту. Он также понадеялся, что наступит день, когда наступит дружба и наши артисты будут давать свои концерты и в Грузии, и на Украине.

— Я стараюсь не комментировать национальные конфликты, но могу сказать, что грузинский народ здесь абсолютно не виноват и не может отвечать за выходку одного журналиста. Думаю, нашему президенту на это все плевать с высокой горы, а мы как-то переживем. Лично я своего отношения к целой стране из-за одного идиота не поменяю. Сейчас, конечно, когда нас всех пытаются стравить, в Грузию я не поеду, но верю, что придет время, когда поеду и туда, и на Украину. Все политические столкновения рано или поздно прекратятся и победит дружба. Сейчас очень модно кого-то ненавидеть, но это нужно пресекать.

Легендарный эстрадный певец Лев Лещенко также не собирается в ближайшее время ехать с выступлениями в Грузию. Но не из-за неприязни к этой стране, а от нежелания нарваться на оскорбления.

— Выходка этого ведущего просто безобразна. Но, заметьте, часть правильно настроенных в отношении нашего народа людей вышла на площадь и высказала свой протест против этой наглой выходки. Думаю, он сам до конца не понял, что совершил, что жить ему с этим клеймом еще долго. Это ведь грубость по отношению ко всему нашему народу, к нашей стране, а не просто к президенту. Да и, к тому же, как можно оскорблять человека, неважно, президента или нет, таким вот образом? Это отвратительный поступок, причем только ради пиара.

Корреспондент «ВМ» уточнила у Лещенко, намерен ли он в ближайшее время поехать на гастроли в Грузию.

— Знаете, я думаю, что на сегодняшний день вряд ли. Но у меня нет негативного отношения, нет антагонизма в отношении грузинского народа. Просто мне не нравятся русофобские настроения части общества, и терпеть оскорбления я бы не согласился.

А вот композитор и музыкант Борис Гребенщиков вернулся из Грузии буквально на днях и никаких русофобских настроений не заметил.

— Я не слежу за этим конфликтом, мне неинтересно. Только что вернулся из Грузии, буквально пять дней назад, и, знаете, более дружелюбного приема я не встречал никогда. Так что рекомендую всем газетам перестать врать, — заключил музыкант.

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