Школу в Даниловском районе капитально отремонтируют
Школу № 1257, расположенную в Даниловском районе, капитально отремонтируют. Проектная документация уже согласована, об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Комплексный капитальный ремонт в образовательной организации, подведомственной Департаменту образования Москвы, ГБОУ «Школа № 1257» по адресу: улица Павловская, дом 8а, Даниловский район, Южный административный округ Москвы, — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, комплексный капитальный ремонт проведут не только в главном здании школы, строительство которого датируется 1954 годом, но и в трехэтажной пристройке, возведенной в 1987 году, сообщает агентство «Москва».
— В рамках проекта будут выполнены отделочные и ремонтные работы, в том числе полная замена внутренней отделки помещений школы, — уточнил Леонов.
Проект предусматривает замену оконных заполнений и наружных дверных блоков, а также очистку с дальнейшей окраской стен здания учебного заведения.
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