Марат Хуснуллин: Около 50 спортивных объектов строится в Москве
Более 50 спортивных сооружений и объектов строится и проектируется в настоящее время в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— В Москве уделяется большое внимание строительству спортивных объектов. Например, в последние годы в городе появился целый ряд знаковых сооружений по-настоящему мирового уровня — кластеры в «Лужниках» и Тушине, Центр водных видов спорта, Гребной канал в Крылатском, Дворец гимнастики и Ледовая арена на территории бывшего завода «ЗИЛ», — сказал заммэра.
Хуснуллин также отметил, что сегодня в Москве строятся спортивные комплексы в населенных районах, сообщает Интерфакс.
— Сейчас за счет бюджета Москвы проектируется и строится около 50 различных районных спортивных объектов. Эти центры расположатся в существующих или будущих жилых кварталах, таким образом — фактически в шаговой доступности для москвичей, — уточнил Марат Хуснуллин.
Также, по словам главы стройкомплекса, развитию социальной инфраструктуры активно способствует программа реновации.
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