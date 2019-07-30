Одиннадцатиэтажный дом с парковкой построят в Зюзине по программе реновации
В районе Зюзино на Юго-Западе столицы построят монолитный дом по программе реновации. Жилой одиннадцатиэтажный дом будет рассчитан на 83 квартиры и оборудован подземной стоянкой. Об этом сообщает пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для строительства жилого дома по программе реновации по адресу: улица Одесская, владение 10, район Зюзино, Юго-Западный административный округ Москвы, — говорится в сообщении.
Первый этаж будет адаптирован под нежилые помещения общественного назначения, на остальных этажах разместятся квартиры.
Также проектом предусмотрено обустройство проездов, пешеходных зон и открытой автостоянки, сообщает агентство «Москва». Во дворе проведут комплексное благоустройство, озеленение и работы по устройству освещения.
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