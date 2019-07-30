Тарантино назвал любимые песни из собственных фильмов
Американский режиссер Квентин Тарантино составил список любимых композиций, которые звучали в его художественных фильмах.
На прослушивание музыкального списка из 60 композиций уйдет порядка трех часов.
В плейлист вошли известные композиции, которые после появления в фильмах Тарантино получили по-настоящему культовый статус. Например, на втором месте в списке режиссера находится песня Нэнси Синатры «Bang, Bang». Композиция неоднократно звучала в фильме «Убить Билла».
Произведение легендарного блюзмена Чака Берри «You never can tell», знакомая всем как песня, под которую в «Криминальном чтиве» танцевали Джон Траволта и Ума Турман, находится на десятом месте рейтинга мастера.
Список с одного из сервисов опубликовало издание NME.
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