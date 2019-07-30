Поток туристов из Китая в Москву и Петербург увеличился почти на 50 процентов
• 18:17 • 30 июля 2019
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Жители Китая совершили около 195 тысяч визитов в Москву за шесть месяцев
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
На 43 процента за первые шесть месяцев 2019 года вырос туристический поток из Китая в Москву и Санкт-Петербург. Эти города признали драйверами роста.
Отметим, что в общей сложности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель повысился на 24,5 процента по стране. В Москву же за шесть месяцев жители Китая совершили 195 тысяч визитов.
Кроме того, значительно увеличился поток туристов из КНР в Иркутскую и Амурскую области, передает агентство городских новостей «Москва».
Специалисты отмечают, что рост показателей говорит об устойчивой динамике последних лет.
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