Женщина обвинила кота в своих опозданиях на работу
Жительница Сан-Паулу сняла видео, объяснив своему начальнику, почему вовремя не приходит на работу. По ее словам, будильник отключает кот: женщина показала короткий ролик, как это происходит.
До того, как будильник на телефоне начинает звонить, кот по кличке Хоаким сидит на комоде. Но, когда устройство срабатывает, животное прыгает на пол и идет к прикроватному столику, после чего отключает телефон лапой.
Затем кот начинает «бодаться» об руку хозяйки, раздраженно мяукая, когда она берет в руки телефон.
В комментариях к ролику, опубликованному на YouTube, женщина написала, что она опаздывала на работу, потому что будильник не сработал и она проспала.
— Недавно мы обнаружили, что наш кот Хоаким выключил будильник, — сообщила женщина.
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