Питбультерьер искусал ребенка на глазах у матери в Стерлитамаке
Очевидец снял короткое видео, на котором прохожие спасают девочку от собаки, которая набросилась на ребенка. Инцидент произошел 29 июля в Стерлитамаке на улице Дружбы. Сообщается, что ребенок с многочисленными рваными ранами был доставлен в больницу.
По словам очевидцев, хозяин американского питбультерьера выгуливал пса без намордника и поводка. Животное набросилось на ребенка, никак не реагируя на команды мужчины. Прохожим удалось разжать челюсти питбультерьера, после чего они быстро отбежали от него. Судя по кадрам, ребенку помогли шесть человек. Сообщается, что происшествие произошло на глазах у матери девочки. Видео опубликовал телеканал «Вести».
Из сообщений также следует, что у хозяина пса бойцовской породы могут быть проблемы с алкоголем, он часто привязывает собаку и надолго оставляет ее без присмотра.
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