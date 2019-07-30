Эксперт прокомментировала утвержденный перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором содержится перечень потенциально опасных пород собак. Принятие документа оценила член президиума Федерации любительского собаководства, судья РКФ и FCI по всем породам собак Ирина Швец.
— Я очень рада, что возобладал здравый смысл, потому что то, что предлагалось ранее, не вписывалось ни в какие рамки… Мы рады, что этот список был сведён к необходимому, потому что не велась селекция по отношению к человеку, — заявила эксперт.
Она добавила, что существуют полудикие породы собак, чье поведение сложно предсказать. Улучшить работу в этом направлении позволяет селекция, пишет RT.
Напомним: в список вошли 12 пород собак и их метисов, чья агрессия и сила представлять для людей опасность. Потенциально опасными признаются амбульдог, акбаш, американский бандог, бразильский бульдог, булли кутта, волко-собачьи гибриды, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и другие.
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