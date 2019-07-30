Дроздов прокомментировал созданный в России перечень опасных собак

Российский телеведущий Николай Дроздов прокомментировал список опасных пород собак, утвержденный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает Nation news.

Ранее Медведев подписал постановление правительства, которое утверждает перечень из двенадцати пород собак, представители которых были признаны потенциальным источником угрозы.

Среди них оказались акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский и алапахский бульдог, булли кутта, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и их метисы, которые обладают большой физической силой и известны своей повышенной агрессивностью в связи с особенностями генетики.

Дроздов решил отреагировать на принятое решение и объяснить его с точки зрения эксперта в мире животных.

— На мой взгляд, это целесообразное ограничение. Вообще у нас и раньше было: всех собак, кроме декоративных, нужно было водить на поводке или в наморднике. Правда, никто этого никогда не делал. Кроме случаев, когда сами хозяева не хотели, чтобы собака у них убежала. Это разумно, потому что по условному бульдогу непонятно, радостный он или нет. Я думаю, люди сами должны понимать всю опасность, если у них такая крупная собака, — заявил ученый.

Ранее стало известно, что Дроздов передал роль ведущего программы «В мире животных» своему коллеге Алексею Лапину, который несколько лет помогал ему в создании и ведении телепередачи.

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