Николай Дроздов опроверг невыплату зарплаты в передаче «В мире животных»
• 23:54 • 21 июня 2019
Поделиться:
0
doc75w73uoeu2pol4teobi
Дроздов напомнил, что уже свыше полугода не работает в передаче ведущим, но остался научным консультантом
Фото: Скриншот с видео «В мире животных»
Ученый и телеведущий Николай Дроздов назвал ахинеей сообщения ряда средств массовой информации о том, что он покинул передачу «В мире животных» из-за задержек заработной платы.
Дроздов напомнил, что уже свыше полугода не работает в передаче ведущим, а остался научным консультантом — причем просить оплату за ответ на вопрос «про отличие индийского слона от африканского» он не считает нужным.
— А когда я работал и получал зарплату, никаких проблем с ее выплатой не было, — цитирует Дроздова Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, 20 июня Николай Дроздов отметил свое 82-летие. С днем рождения его поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.
Читайте также: Николай Дроздов: С новым ведущим «В мире животных» просуществует еще 50 лет
01:5522 июня 2019
01:2222 июня 2019
00:3322 июня 2019
00:1322 июня 2019
23:3521 июня 2019
23:1721 июня 2019
22:3421 июня 2019
21:1021 июня 2019
21:0921 июня 2019
21:0121 июня 2019
20:3321 июня 2019
20:1521 июня 2019
19:5321 июня 2019
19:3321 июня 2019
19:2421 июня 2019
19:2321 июня 2019
19:0221 июня 2019
18:3521 июня 2019
17:5821 июня 2019
17:5221 июня 2019
17:4321 июня 2019
17:4221 июня 2019
17:3921 июня 2019
17:1421 июня 2019
16:5421 июня 2019
16:5321 июня 2019
16:5221 июня 2019
16:4921 июня 2019
16:3921 июня 2019
16:3721 июня 2019
16:3121 июня 2019
16:2821 июня 2019
16:2521 июня 2019
16:1921 июня 2019
16:1821 июня 2019
16:1421 июня 2019
16:0921 июня 2019
15:5921 июня 2019
15:4721 июня 2019
15:4421 июня 2019
15:4321 июня 2019
15:3521 июня 2019
15:2521 июня 2019
15:1521 июня 2019
15:0421 июня 2019
14:5021 июня 2019
14:2021 июня 2019
14:1621 июня 2019
14:0921 июня 2019
14:0321 июня 2019
13:5121 июня 2019
13:4721 июня 2019
13:2621 июня 2019
13:1221 июня 2019
12:5521 июня 2019
12:5421 июня 2019
12:5021 июня 2019
12:3021 июня 2019
12:2521 июня 2019
12:1921 июня 2019
12:0521 июня 2019
12:0321 июня 2019
11:5021 июня 2019
11:4521 июня 2019
11:4321 июня 2019
11:2221 июня 2019
11:0721 июня 2019
10:5621 июня 2019
10:5621 июня 2019
10:3421 июня 2019
10:2021 июня 2019
10:0921 июня 2019