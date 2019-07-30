Медведев распорядился открыть в Саратове аэропорт имени Юрия Гагарина
• 18:59 • 30 июля 2019
Поделиться:
0
doc76g4vu09q12v8d2j9m0
Медведев подписал соответствующее распоряжение о строительстве нового аэропорта
Фото: Официальный сайт президента РФ
На территории Саратова откроют аэропорт, который будет носить имя первого космонавта Юрия Гагарина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Отмечается, что старая авиагавань в Саратове будет со временем закрыта. Аэропорт имени Гагарина откроют в черте города на Волге.
— Мы рассчитываем, что новая авиагавань сможет стать крупным международным хабом, — приводит ТАСС слова Дмитрия Медведева.
Отправление первого рейса из аэропорта Гагарин запланировали на 20 августа.
Читайте также: Медведев призвал губернаторов взять под контроль ситуацию с пожарами в Сибири
Теги:
19:0330 июля 2019
18:5030 июля 2019
18:1430 июля 2019
17:5830 июля 2019
17:3330 июля 2019
17:2830 июля 2019
17:1630 июля 2019
17:1430 июля 2019
17:0730 июля 2019
16:5930 июля 2019
16:5430 июля 2019
16:3830 июля 2019
16:1630 июля 2019
16:0830 июля 2019
16:0830 июля 2019
15:5630 июля 2019
15:4730 июля 2019
15:3030 июля 2019
15:2230 июля 2019
15:1830 июля 2019
15:1430 июля 2019
14:5330 июля 2019
14:3730 июля 2019
14:2030 июля 2019
14:0130 июля 2019
13:5130 июля 2019
13:4430 июля 2019
13:3830 июля 2019
13:2630 июля 2019
13:0230 июля 2019
13:0230 июля 2019
12:5730 июля 2019
12:5030 июля 2019
12:4030 июля 2019
12:3330 июля 2019
12:1730 июля 2019
12:0130 июля 2019
12:0130 июля 2019
11:2430 июля 2019
11:2430 июля 2019
11:1330 июля 2019
11:0230 июля 2019
10:4730 июля 2019
10:2330 июля 2019
10:2330 июля 2019
09:5730 июля 2019
09:4830 июля 2019
09:4230 июля 2019
09:4230 июля 2019
09:3230 июля 2019
09:1430 июля 2019
08:5830 июля 2019
08:5130 июля 2019
08:5030 июля 2019
08:4130 июля 2019
08:1430 июля 2019
08:0630 июля 2019
07:5930 июля 2019
07:5630 июля 2019
07:4930 июля 2019
07:4530 июля 2019
07:4530 июля 2019
07:1530 июля 2019
06:3930 июля 2019
04:4030 июля 2019
03:5130 июля 2019
03:2930 июля 2019
00:3430 июля 2019
23:3429 июля 2019
23:1329 июля 2019
22:4529 июля 2019
22:2129 июля 2019
22:0629 июля 2019
21:4629 июля 2019
21:3129 июля 2019
20:5029 июля 2019
20:5029 июля 2019