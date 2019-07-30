Медведев призвал губернаторов взять под контроль ситуацию с пожарами в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с лесными пожарами в Сибири является компетенцией местных властей.
Политик добавил, что прямой угрозы населению нет, однако нельзя допустить, чтобы пожар достиг населенных пунктов. Дым от пожаров распространяется на соседних территориях, а дымка дошла даже до Казахстана.
— Нужно принять все профилактические меры, чтобы подобного рода ситуация не повторилась, — приводит слова Медведева РИА Новости.
Также сообщается, что министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин попросил премьер-министра поручить главам регионов, пострадавших от пожара, взять ситуацию под контроль и предоставлять ему отчет о принятых мерах и развитии событий.
Утром 30 июля стало известно, что общая площадь пожаров достигла 2,6 миллиона гектаров. В одном только Красноярском крае площадь возгорания превысила 1 миллион гектаров.
К тушению привлечено почти 500 человек и 13 единиц техники.
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