Бывший продюсер Земфиры «пожалел» разбитый автомобиль певицы
Бывший продюсер российской певицы Земфиры Леонид Бурлаков прокомментировал ситуацию с разбитым фанатом автомобилем певицы. Он заявил, что ему жалко и обидно за машину.
Также Бурлаков отметил, что не в курсе инцидента. Продюсер объяснил журналистам, почему раньше таких происшествий с машинами певицы не случалось.
- Таких случаев не было, потому что не было машины и нечего было бить. Жалко Земфиру, автомобиль и фаната, - приводит слова Бурлакова Nation News.
Напомним, что поклонник творчества певицы разбил два передних стекла ее машины иностранной марки 27 июля. Он сделал это, чтобы привлечь внимание кумира. Правонарушитель был задержан сотрудниками правоохранительных органов, однако позже его отпустили под подписку о невыезде.
Сама Земфира инцидент еще не комментировала.
Читайте также: Юлия Высоцкая напомнила поклонникам о периоде очищения организма