Посетителей парка Горького накормят гречкой с тушенкой в День ВДВ
Жителей столицы накормят гречневой кашей с тушенкой и напоят сладким чаем в День воздушно-десантных войск 2 августа в парке Горького. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.
В партерной части парка будут развернуты две полевые кухни. Также посетителей ждут музыкальные концерты и лекции. Праздник начнется в 11:00 и завершится в 17:00.
В парке Победы на Поклонной горе пройдут интерактивные конкурсы «Поющий микрофон» и «Угадай мелодию». Для горожан проведут лекцию об оказании первой медицинской помощи и различные мастер-классы.
Мероприятия продлятся до 15:00. Праздник завершится красочным шоу шаров и концертом на детской площадке, передает агентство городских новостей «Москва».
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