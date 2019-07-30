«Маленький Моцарт» Елисей Мысин даст концерт в Москве

31 июля в культурной жизни столицы произойдет яркое событие: в концерте «Звучащие полотна», организованном фондом Бельканто, примет участие восьмилетний пианист Елисей Мысин. Это один из самых известных юных музыкантов. Елисей начал профессионально заниматься музыкой в четыре года. Ныне ученик ЦМШ при Московской государственной консерватории, стипендиат фонда «Новые имена» и лауреат многочисленных российских и международных конкурсов, Елисей уже ездит на гастроли по всему миру: в 2018 году он принимал участие в открытии «Русских сезонов» в Италии с Валерием Гергиевым, выступал с Денисом Мацуевым на Гала-концерте, посвященном открытию чемпионата мира по футболу, участвовал в венском фестивале Classical Young Stars и играл на Гала-ужине фонда «Обнаженные сердца» в Женеве. Мама Елисея вспоминает, что интерес к музыке он проявлял еще до рождения: стоило музыке зазвучать, как он принимался «активничать» в животе у мамы, а когда родился и пошел, первым делом подошел к фортепиано. В 2,9 года Елисея отдали на музыкальные занятия, а в 4 года он уже играл.

Сейчас гастрольный график «маленького Моцарта» расписан на многие месяцы вперед, и возможность услышать живое исполнение ставропольского гения представляется публике столицы не так часто. В концерте «Звучащие полотна» пианист исполнит «Лунную сонату» и cонату op. 49 n. 2 Бетховена, мазурку и вальс op. 64 n. 1 Шопена. Кроме Елисея на концерте выступит органный дуэт «Бельканто» (Иван Ипатов, Анна Суслова).

— Не многие музыканты добиваются таких впечатляющих результатов, как Елисей! Это уникальный пианист с огромным потенциалом, услышав его игру, сложно поверить, что перед вами совсем маленький мальчик, это уже большой артист! — поясняет художественный руководитель фонда Бельканто Татьяна Ланская.

В действительности игру «маленького Моцарта» уже оценили многие профессионалы мира академической музыки и отметили его неординарный талант и феноменальные способности. Возможно, мы стали свидетелями становления новой музыкальной звезды, масштаб которой еще поразит весь мир.

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