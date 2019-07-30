Не жизнь, а песня: участники команды КВН «Союз» — о начале карьеры, курьезных случаях и отдыхе

Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с двумя яркими представителями самой музыкальной команды КВН «Союз», а также участниками шоу «Студия Союз» на телеканале ТНТ, певицей, автором песен и радиоведущей Еленой Гущиной и редактором Высшей лиги КВН, капитаном команды Айдаром Гараевым. Молодые актеры рассказали о себе, своей жизни и творчестве.

— Расскажите, пожалуйста, где вы родились, откуда приехали в Москву?

Айдар: Я родился в поселке Джалиль, потом с родителями перебрался в «газовую столицу» — Новый Уренгой. Все, кто там трудится, так или иначе связаны с добычей газа.

Елена: Детство, первые 15 лет своей жизни я провела в Нижневартовске.

— Лена, на охоту ходили?

— Там, на самом деле, не настолько дикие места, чтобы жить в домике лесника. Все достаточно цивилизованно. В походы, конечно, ходила, но с дикой природой не сталкивалась. Разве что как-то рано утром в городе на улице лося встретила, такое было. Белых медведей нет.

— Айдар, а как с природой в Новом Уренгое?

Айдар: Природа прекрасная: вокруг города лесотундра и тундра. Вечная мерзлота. Осенью все идут за ягодой, грибами. Собирали бруснику, голубику, клюкву. Ходили по болотцам, по мху, среди кочек. Очень здорово, только гнуса много, мелкой мошки — кусается. Набирали ягоды ведрами. Мама готовила потом потрясающее варенье. В тундре, когда работал на буровой, видел оленей, песцов, полярных сов. Белые ночи… Или в небе — северное сияние. Потрясающие картины.

— Айдар, родители, наверное, хотели, чтобы вы работали в области энергетики? Как вас угораздило в КВН? Елена, наверное, ваши родители надеялись, что вы найдете себе серьезные профессии? Как минимум вы должны были стать оперной или джазовой певицей, с таким-то диапазоном?

Айдар: Конечно, папа и мама хотели, чтобы я поступил в нефтегазовый институт. Но они — люди творческие, поняли меня. Но пока я учился в университете, каждое лето устраивался на подработку помощником бурильщика. Годовое обучение почти окупал, платили нормально. Хотя… В таких отдаленных местах сама жизнь дорогая.

Елена: У меня родители всегда демократично относились к моему выбору, особо не огорчались. Жизнь складывается хорошо и удачно, для расстройства повода нет.

— Елена, вы же юрист по образованию. Должны быть серьезным педантичным человеком.

Елена: Я вначале училась на журфаке в Тюменском государственном университете, в нижневартовском филиале. Через два года пришлось сменить специализацию, потому что дальше для учебы надо было переехать в Тюмень. А мне не захотелось, я перешла на юридический. Диплом юриста — не мой выбор, жизнь заставила. Но уже в универе меня в большей степени интересовала художественная самодеятельность. Я доучилась и сразу переехала в Москву. Я рано начала заниматься юмором. Смотрела телек и мечтала туда попасть. У меня получилось.

— Айдар, вы сказали, что влюбились в Тюмень и не захотели возвращаться в Новый Уренгой. Почему?

Айдар: Этот город признан одним из самых комфортных в России. Его население, согласно опросам, самое счастливое. Там много молодежи, интересно, весело. А в Уренгое такого нет: «Окончил универ? Иди работать на буровую!»

— А сейчас, Айдар, вы в Москве? Значит, вы изменщик!

Айдар: Нет-нет! Я продолжаю все так же любить Тюмень! Когда получается — езжу туда.

— Лена, а зачем вам три высших образования?

Елена: Как-то так сложилось. Нравилось быть студенткой.

— Елена, вы в юности боевыми искусствами увлекались. Побили кого-нибудь? В школе, институте?

Елена: Есть кодекс спортсмена. Нам запрещено биться вне зала. Да и жизнь отводила. Обаянием брала.

— Айдар, вы как-то сказали, что любили в юности во дворе на лавочке с гитарой посидеть. Этот опыт в жизни пригодился?

Айдар: Росли-то в неспокойное время — стычки, драки, ненужные знакомства. Я как-то снялся в «Реальных пацанах». Оказалось все относительно близко.

— Айдар, вы любите татарскую песню «Тала-Тала». Про что она?

Айдар: Это очень известная народная песенка о любви мужчины к женщине. Я ее с детства слышал, любой татарин ее знает.

— Лена, с 2001 года вы поменяли несколько команд, почему?

Елена: Менялись спонсоры, принадлежность. К 2011 году я перестала заниматься КВН, но благодаря команде «Союз» все началось снова, меня позвали — я пошла. Мы выиграли Высшую лигу, теперь работаем тем же составом в студии «Союз».

— Айдар, как идея команды «Союз» родилась?

Айдар: Играя последний сезон в Высшей лиге, мы уже понимали, что необходимо двигаться и развиваться дальше.

— Кавээнщики хорошо зарабатывают?

Айдар: Кавээнщики начинают зарабатывать, когда становятся известными! Начинаются гастроли, корпоративы и прочее. Играя на уровне Премьер-лиги, мы уже крутились. Мы же не хотели сидеть на шее у родителей.

— Как в ваших семьях относятся к такой работе? Вторые половины помогают?

Елена: Мой муж — Сергей Петинов, мы познакомились с ним на играх КВН в Нижневартовске. Сейчас он работает в области индустрии развлечений. Конечно, мы все обсуждаем и даже репетируем!

Айдар: Моя жена — Настя Казанджан. У нее своя интересная работа, в сфере образования за рубежом. Но она в курсе всего, что у меня происходит.

— Каким вы видите будущее ваших детей?

Елена: Нашему сыну Мирону 6 лет. Будущее — его путь. Поддерживать, конечно, мы сына будем, но выбор за ним.

— Лена, какого вы цвета на самом деле?

Елена: Рыжая, чего уж там. С детства такая…

— Какие у вас были смешные ситуации не на сцене, а в жизни? Расскажите, пожалуйста!

Елена: Обычно настоящие смешные истории кавээнщиков из серии тех, что печатать нельзя.

Айдар: Когда президентствовал Дмитрий Анатольевич Медведев, он как-то провел встречу с ребятами из «Камеди-Клаб». Во время официального приема у него спросили, существуют ли инопланетяне? Он отшутился, и мы про это забыли. Но когда камеры выключили, он сказал: «Конечно, существуют!» После мы играли в финальном сезоне Высшей лиги в Светлогорске, там встретились с Владимиром Владимировичем Путиным. Пили с ним чай. И мы, конечно, спросили у него это же. Путин сказал: «Я на это надеюсь!»

— Кто стал самым серьезным гостем вашей передачи «Студия Союз» на телеканале ТНТ?

Елена: Наверное, Макс Фадеев. Он такой очень философский товарищ, наполненный внутренней силой и мыслями. Он со стороны смотрит на любой жанр развлечений. Но и Макс в конце концов расслабился.

— А как вы отдыхаете?

Елена: У нас экспресс-отдых. Берем билет куда угодно, едем туда, где еще не были. Часто — в Европу, она близко, меньше лететь. Хочу увидеть Австралию, людей, которые там живут. Не кенгуру, нет. Что я, зверушек не видела? А состариться хотела бы в Испании. Там комфортно и миленько. Мне кажется, у нас менталитет совпадает.

Айдар: Для меня день удался, если я выспался. Бывают скоротечные разъезды. Максимум — дней десять. Стараемся навестить родственников. Или в теплые страны, полежать на пляже.

— Чем вы сейчас занимаетесь, какие планы?

Елена: Готовимся к осенним съемкам. На вечеринках проверяем наши заготовки. 3 августа у нас — Пикник «Афиши». Классный фестиваль, на котором музыка, репризы, выступления смешиваются. Будем там выступать в три часа дня.

Айдар: Да, ждем! Мы надеемся, люди придут и поучаствуют вместе с нами в шоу! Обычно в таких мероприятиях участвуют звезды, а тут — реальный контакт. Круто и интересно!

— Что такое счастье?

Елена: Счастье — это когда все хорошо у твоих близких. Еще это путь к мечте.

Айдар: Ого, какой вопрос… Наверное, счастье — в мелочах. Если ты счастлив каждый день, хотя бы чуть-чуть, в маленьких пропорциях, это, наверное, имеет кумулятивный эффект к концу жизни. А мечтаю я о том, о чем мечтают все люди, — о детях, о своем доме, о том, чтобы близкие были живы и здоровы.

— Кто у вас дома готовит? С вас — по рецепту для наших читателей!

Елена: Готовим с мужем вместе. Кто свободен, тот готовит. Я могу приготовить все, но люблю простую еду. Записывайте, лазанья!

Берем начинку — баклажаны, морковь, лук, курицу или говяжий фарш. Баклажаны с морковкой рубим кубиками, обжариваем на сковороде, на растительном масле. На другой сковородке — мелкорубленую курятину или фарш с луком. Мясо можно заменить грибами. Перчим, солим, можно добавить немного чеснока. Потом берем листы сухой лазаньи, выкладываем на противень — каждый лист смазываем томатным соусом, потом — овощи, тертый сыр, снова листы лазаньи, соус, мясо, сыр и так далее. Включаем фантазию. Ставим в духовку, нагретую до 200 градусов, минут на сорок. Промахов не бывает!

Айдар: Я в последнее время не люблю долго возиться. Делаю простой салат, жарю кусок мяса. Нужно есть просто и то, что нравится. Беру огурцы, помидоры, лучок. Режу, добавляю сметанку. Можно масла растительного. А иногда и того, и другого. Солю, и все. Ну, если есть оливки и брынза, могу туда же закинуть, будет вкусно. Кинза, петрушка — что найдется. Это как сиюминутное веление сердца.

— Что вы можете пожелать читателям «Вечерки»?

Айдар: Здоровья всем и спокойствия. Чтобы все было ровно в жизни!

Елена: Больше улыбаться! Чувство юмора и улыбка меняют все. Если что-то не так пошло с утра — улыбнитесь, к вечеру все изменится!

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