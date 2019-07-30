Вторник 30 июля , 21:07
Ясно + 14 °
Город
Стрельба на фестивале в Калифорнии
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Интервью

Не жизнь, а песня: участники команды КВН «Союз» — о начале карьеры, курьезных случаях и отдыхе

Олег Сыров
• 20:42 • 30 июля 2019
На фото (слева направо): участники команды «Союз» Виктор Щетков, Александр Алымов, Елена Гущина, Кирилл Коковкин, Артем Муратов, Айдар Гараев 
0
doc76g5irkq7gj5m1a7jn5
На фото (слева направо): участники команды «Союз» Виктор Щетков, Александр Алымов, Елена Гущина, Кирилл Коковкин, Артем Муратов, Айдар Гараев 
Фото: предоставлено командой «Союз»

Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с двумя яркими представителями самой музыкальной команды КВН «Союз», а также участниками шоу «Студия Союз» на телеканале ТНТ, певицей, автором песен и радиоведущей Еленой Гущиной и редактором Высшей лиги КВН, капитаном команды Айдаром Гараевым. Молодые актеры рассказали о себе, своей жизни и творчестве.

— Расскажите, пожалуйста, где вы родились, откуда приехали в Москву?

Айдар: Я родился в поселке Джалиль, потом с родителями перебрался в «газовую столицу» — Новый Уренгой. Все, кто там трудится, так или иначе связаны с добычей газа.

Елена: Детство, первые 15 лет своей жизни я провела в Нижневартовске.

— Лена, на охоту ходили?

— Там, на самом деле, не настолько дикие места, чтобы жить в домике лесника. Все достаточно цивилизованно. В походы, конечно, ходила, но с дикой природой не сталкивалась. Разве что как-то рано утром в городе на улице лося встретила, такое было. Белых медведей нет.

— Айдар, а как с природой в Новом Уренгое?

Айдар: Природа прекрасная: вокруг города лесотундра и тундра. Вечная мерзлота. Осенью все идут за ягодой, грибами. Собирали бруснику, голубику, клюкву. Ходили по болотцам, по мху, среди кочек. Очень здорово, только гнуса много, мелкой мошки — кусается. Набирали ягоды ведрами. Мама готовила потом потрясающее варенье. В тундре, когда работал на буровой, видел оленей, песцов, полярных сов. Белые ночи… Или в небе — северное сияние. Потрясающие картины.

— Айдар, родители, наверное, хотели, чтобы вы работали в области энергетики? Как вас угораздило в КВН? Елена, наверное, ваши родители надеялись, что вы найдете себе серьезные профессии? Как минимум вы должны были стать оперной или джазовой певицей, с таким-то диапазоном?

Айдар: Конечно, папа и мама хотели, чтобы я поступил в нефтегазовый институт. Но они — люди творческие, поняли меня. Но пока я учился в университете, каждое лето устраивался на подработку помощником бурильщика. Годовое обучение почти окупал, платили нормально. Хотя… В таких отдаленных местах сама жизнь дорогая.

Елена: У меня родители всегда демократично относились к моему выбору, особо не огорчались. Жизнь складывается хорошо и удачно, для расстройства повода нет.

— Елена, вы же юрист по образованию. Должны быть серьезным педантичным человеком.

Елена: Я вначале училась на журфаке в Тюменском государственном университете, в нижневартовском филиале. Через два года пришлось сменить специализацию, потому что дальше для учебы надо было переехать в Тюмень. А мне не захотелось, я перешла на юридический. Диплом юриста — не мой выбор, жизнь заставила. Но уже в универе меня в большей степени интересовала художественная самодеятельность. Я доучилась и сразу переехала в Москву. Я рано начала заниматься юмором. Смотрела телек и мечтала туда попасть. У меня получилось.

— Айдар, вы сказали, что влюбились в Тюмень и не захотели возвращаться в Новый Уренгой. Почему?

Айдар: Этот город признан одним из самых комфортных в России. Его население, согласно опросам, самое счастливое. Там много молодежи, интересно, весело. А в Уренгое такого нет: «Окончил универ? Иди работать на буровую!»

— А сейчас, Айдар, вы в Москве? Значит, вы изменщик!

Айдар: Нет-нет! Я продолжаю все так же любить Тюмень! Когда получается — езжу туда.

— Лена, а зачем вам три высших образования?

Елена: Как-то так сложилось. Нравилось быть студенткой.

— Елена, вы в юности боевыми искусствами увлекались. Побили кого-нибудь? В школе, институте?

Елена: Есть кодекс спортсмена. Нам запрещено биться вне зала. Да и жизнь отводила. Обаянием брала.

— Айдар, вы как-то сказали, что любили в юности во дворе на лавочке с гитарой посидеть. Этот опыт в жизни пригодился?

Айдар: Росли-то в неспокойное время — стычки, драки, ненужные знакомства. Я как-то снялся в «Реальных пацанах». Оказалось все относительно близко.

— Айдар, вы любите татарскую песню «Тала-Тала». Про что она?

Айдар: Это очень известная народная песенка о любви мужчины к женщине. Я ее с детства слышал, любой татарин ее знает.

— Лена, с 2001 года вы поменяли несколько команд, почему?

Елена: Менялись спонсоры, принадлежность. К 2011 году я перестала заниматься КВН, но благодаря команде «Союз» все началось снова, меня позвали — я пошла. Мы выиграли Высшую лигу, теперь работаем тем же составом в студии «Союз».

— Айдар, как идея команды «Союз» родилась?

Айдар: Играя последний сезон в Высшей лиге, мы уже понимали, что необходимо двигаться и развиваться дальше.

— Кавээнщики хорошо зарабатывают?

Айдар: Кавээнщики начинают зарабатывать, когда становятся известными! Начинаются гастроли, корпоративы и прочее. Играя на уровне Премьер-лиги, мы уже крутились. Мы же не хотели сидеть на шее у родителей.

— Как в ваших семьях относятся к такой работе? Вторые половины помогают?

Елена: Мой муж — Сергей Петинов, мы познакомились с ним на играх КВН в Нижневартовске. Сейчас он работает в области индустрии развлечений. Конечно, мы все обсуждаем и даже репетируем!

Айдар: Моя жена — Настя Казанджан. У нее своя интересная работа, в сфере образования за рубежом. Но она в курсе всего, что у меня происходит.

— Каким вы видите будущее ваших детей?

Елена: Нашему сыну Мирону 6 лет. Будущее — его путь. Поддерживать, конечно, мы сына будем, но выбор за ним.

— Лена, какого вы цвета на самом деле?

Елена: Рыжая, чего уж там. С детства такая…

— Какие у вас были смешные ситуации не на сцене, а в жизни? Расскажите, пожалуйста!

Елена: Обычно настоящие смешные истории кавээнщиков из серии тех, что печатать нельзя.

Айдар: Когда президентствовал Дмитрий Анатольевич Медведев, он как-то провел встречу с ребятами из «Камеди-Клаб». Во время официального приема у него спросили, существуют ли инопланетяне? Он отшутился, и мы про это забыли. Но когда камеры выключили, он сказал: «Конечно, существуют!» После мы играли в финальном сезоне Высшей лиги в Светлогорске, там встретились с Владимиром Владимировичем Путиным. Пили с ним чай. И мы, конечно, спросили у него это же. Путин сказал: «Я на это надеюсь!»

— Кто стал самым серьезным гостем вашей передачи «Студия Союз» на телеканале ТНТ?

Елена: Наверное, Макс Фадеев. Он такой очень философский товарищ, наполненный внутренней силой и мыслями. Он со стороны смотрит на любой жанр развлечений. Но и Макс в конце концов расслабился.

— А как вы отдыхаете?

Елена: У нас экспресс-отдых. Берем билет куда угодно, едем туда, где еще не были. Часто — в Европу, она близко, меньше лететь. Хочу увидеть Австралию, людей, которые там живут. Не кенгуру, нет. Что я, зверушек не видела? А состариться хотела бы в Испании. Там комфортно и миленько. Мне кажется, у нас менталитет совпадает.

Айдар: Для меня день удался, если я выспался. Бывают скоротечные разъезды. Максимум — дней десять. Стараемся навестить родственников. Или в теплые страны, полежать на пляже.

— Чем вы сейчас занимаетесь, какие планы?

Елена: Готовимся к осенним съемкам. На вечеринках проверяем наши заготовки. 3 августа у нас — Пикник «Афиши». Классный фестиваль, на котором музыка, репризы, выступления смешиваются. Будем там выступать в три часа дня.

Айдар: Да, ждем! Мы надеемся, люди придут и поучаствуют вместе с нами в шоу! Обычно в таких мероприятиях участвуют звезды, а тут — реальный контакт. Круто и интересно!

— Что такое счастье?

Елена: Счастье — это когда все хорошо у твоих близких. Еще это путь к мечте.

Айдар: Ого, какой вопрос… Наверное, счастье — в мелочах. Если ты счастлив каждый день, хотя бы чуть-чуть, в маленьких пропорциях, это, наверное, имеет кумулятивный эффект к концу жизни. А мечтаю я о том, о чем мечтают все люди, — о детях, о своем доме, о том, чтобы близкие были живы и здоровы.

— Кто у вас дома готовит? С вас — по рецепту для наших читателей!

Елена: Готовим с мужем вместе. Кто свободен, тот готовит. Я могу приготовить все, но люблю простую еду. Записывайте, лазанья!

Берем начинку — баклажаны, морковь, лук, курицу или говяжий фарш. Баклажаны с морковкой рубим кубиками, обжариваем на сковороде, на растительном масле. На другой сковородке — мелкорубленую курятину или фарш с луком. Мясо можно заменить грибами. Перчим, солим, можно добавить немного чеснока. Потом берем листы сухой лазаньи, выкладываем на противень — каждый лист смазываем томатным соусом, потом — овощи, тертый сыр, снова листы лазаньи, соус, мясо, сыр и так далее. Включаем фантазию. Ставим в духовку, нагретую до 200 градусов, минут на сорок. Промахов не бывает!

Айдар: Я в последнее время не люблю долго возиться. Делаю простой салат, жарю кусок мяса. Нужно есть просто и то, что нравится. Беру огурцы, помидоры, лучок. Режу, добавляю сметанку. Можно масла растительного. А иногда и того, и другого. Солю, и все. Ну, если есть оливки и брынза, могу туда же закинуть, будет вкусно. Кинза, петрушка — что найдется. Это как сиюминутное веление сердца.

— Что вы можете пожелать читателям «Вечерки»?

Айдар: Здоровья всем и спокойствия. Чтобы все было ровно в жизни!

Елена: Больше улыбаться! Чувство юмора и улыбка меняют все. Если что-то не так пошло с утра — улыбнитесь, к вечеру все изменится!

Читайте также: Участницы музыкального дуэта рассказали о реакции пассажиров метро на их музыку

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Столичная полиция призвала воздержаться от участия в несогласованной акции 3 августа
20:5230 июля 2019
Общество
Дополнительные двухэтажные поезда запустят в августе между Москвой и Петербургом
20:2830 июля 2019
Город
Стартовала разработка проекта автодороги на территории поселения Воскресенское
20:2130 июля 2019
Город
Возможность возвращения курилок в аэропорты прокомментировали в Минтрансе
20:0930 июля 2019
Общество
Более 200 тысяч запрещенных к провозу предметов обнаружили в столичном метро
20:0030 июля 2019
Транспорт
Уровень реки Ии в Иркутской области превысил критическую отметку
19:5730 июля 2019
Происшествия
Посетителей парка Горького накормят гречкой с тушенкой в День ВДВ
19:4230 июля 2019
Город
Аэропорт Шереметьево стабилизировал ситуацию с выдачей багажа
19:3230 июля 2019
Город
МАК опубликовал промежуточный отчет по авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии
19:1830 июля 2019
Общество
Дом дореволюционной постройки отремонтируют на северо-востоке Москвы
19:0330 июля 2019
Город
Медведев распорядился открыть в Саратове аэропорт имени Юрия Гагарина
18:5930 июля 2019
Общество
Открытый скалодром появится в «Лужниках»
18:5030 июля 2019
Город
Посольство РФ в Киеве не уведомили об аресте российского танкера
18:3330 июля 2019
Внешняя политика
Более 1,5 тысячи звонков поступило на горячую линию от московских предпринимателей
18:3130 июля 2019
Город
Поток туристов из Китая в Москву и Петербург увеличился почти на 50 процентов
18:1730 июля 2019
Город
Лучшего психолога выбрали на конкурсе «Московские мастера»
18:1430 июля 2019
Город
Сергей Гуменюк: Все пострадавшие в ходе протестов 27 июля выписаны из больниц
18:0730 июля 2019
Город
Лучшие фотографии Москвы выберут пользователи «Активного гражданина»
17:5830 июля 2019
Город
Эксперт прокомментировала утвержденный перечень потенциально опасных пород собак
17:5230 июля 2019
Животные
Движение в Тушинском тоннеле в сторону области закроют в ночь на 31 июля
17:5230 июля 2019
Транспорт
Тарантино назвал любимые песни из собственных фильмов
17:3330 июля 2019
Звезды
Один человек пострадал в результате ДТП на юге Москвы
17:2830 июля 2019
Происшествия
Школу в Даниловском районе капитально отремонтируют
17:1630 июля 2019
Город
Федерация дзюдо Санкт-Петербурга и НГУ физической культуры объявили о сотрудничестве
17:1630 июля 2019
Спорт
Барнаульский зоопарк примет выбегающих из горящих лесов животных
17:1430 июля 2019
Общество
Российские ученые вошли в рейтинг лучших химиков мира
17:0730 июля 2019
Наука
СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках во время несогласованной акции 27 июля
17:0530 июля 2019
Происшествия
Количество безработных россиян сократилось на 0,2 процента
16:5930 июля 2019
Общество
Вышла серия «Смешариков», посвященная борьбе с лесными пожарами
16:5430 июля 2019
Общество
Идентификацию пользователей электронной почты по номеру телефона могут ввести в России
16:3930 июля 2019
Общество
Украина арестовала танкер РФ вместе с документами моряков
16:3830 июля 2019
Внешняя политика
Прощание с боксером Дадашевым пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге
16:2530 июля 2019
Происшествия
Автобусы запустят от Белорусского вокзала до Шереметьева 3 и 4 августа
16:1730 июля 2019
Транспорт
Общественное пространство на территории ЗИЛ станет связующим объектом
16:1630 июля 2019
Город
Заявители отклонили предложенное мэрией место проведения митинга
16:0830 июля 2019
Город
«Русские сезоны» в Германии посетили более миллиона человек
16:0830 июля 2019
Внешняя политика
Выставка из фондов Музея Победы пройдет в Обнинске
15:5630 июля 2019
Культура
Конюхов запланировал перелететь Северный Ледовитый океан в 2020 году
15:4730 июля 2019
Общество
Россия и Индонезия подпишут в Москве соглашения о взаимопонимании
15:3730 июля 2019
Внешняя политика
Продажи подержанных автомобилей снизились в России
15:3030 июля 2019
Общество
День независимости Украины пройдет в новом формате
15:2230 июля 2019
В мире
Выставку керамических фигур и картин представят в Москве
15:1830 июля 2019
Культура
Многофункциональный комплекс построят на территории бывшего завода ЗИЛ
15:1430 июля 2019
Город
Медведев призвал губернаторов взять под контроль ситуацию с пожарами в Сибири
14:5730 июля 2019
Происшествия
Народный художник России Валерий Кокурин ушел из жизни
14:5330 июля 2019
Общество
Дроздов прокомментировал созданный в России перечень опасных собак
14:3730 июля 2019
Закон
Музей «Московский транспорт» организует экскурсии в честь 61-летия Мосгортранса
14:3030 июля 2019
Город
Госдума предложила ограничить долю иностранного капитала в IT-компаниях России
14:3030 июля 2019
Закон
Депутат Госдумы объяснил массовое стремление украинцев посещать Россию
14:2130 июля 2019
Общество
Марат Хуснуллин: Около 50 спортивных объектов строится в Москве
14:2030 июля 2019
Город
Столичные нейрохирурги спасли ребенка, травмированного после падения с гидроцикла
14:1430 июля 2019
Город
Столичные власти рассмотрят проект студии Лебедева по оформлению перекрестков
14:1230 июля 2019
Город
Летняя школа заказчиков и поставщиков откроется в Москве
14:0130 июля 2019
Афиша
Движение поездов оранжевой ветки метро введено в график
13:5130 июля 2019
Происшествия
Рустам Якубов стал директором парка «Лосиный остров»
13:4430 июля 2019
Город
НАСА назвало дату запуска на МКС робота «Федор»
13:3830 июля 2019
Общество
Медали детского Кубка России завоевали шахматисты из Москвы
13:2630 июля 2019
Город
Джабаров назвал расширение санкций США против России «заигранной пластинкой»
13:1830 июля 2019
В мире
Росгидромет опроверг вероятность появления дыма от сибирских пожаров в Москве
13:1630 июля 2019
Общество
Росреестр упростил порядок заключения сделок с недвижимостью
13:0230 июля 2019
Недвижимость
Выступления воинов-десантников пройдут в Ильин день на Красной площади
13:0230 июля 2019
Город
Дом с мастерской художника-авангардиста Татлина отремонтируют
12:5730 июля 2019
Город
Рабочие отравились газом в Подмосковье
12:5030 июля 2019
Происшествия
Протоиерея Смирнова перевели из кардиореанимации в обычную палату
12:4030 июля 2019
Город
Панды Диндин и Жуи привыкли к наружному вольеру Московского зоопарка
12:3330 июля 2019
Город
Генпрокуратура проверит, как работают пенсионные фонды
12:1730 июля 2019
Внутренняя политика
Власти ЛНР заявили о готовности к обмену пленными в Донбассе
12:0130 июля 2019
В мире
Находящегося в розыске череповчанина задержали на концерте в «Лужниках»
12:0130 июля 2019
Закон
Одиннадцатиэтажный дом с парковкой построят в Зюзине по программе реновации
11:3330 июля 2019
Город
Установлена личность стрелявшего на фестивале в Калифорнии
11:2430 июля 2019
Происшествия
Монтаж основания прыжкового трамплина начался на Воробьевых горах
11:2430 июля 2019
Город
Посвященная Адыгее выставка пройдет в Музее Востока
11:1330 июля 2019
Город
Выставка в честь 250-летия появления бумажных купюр откроется на Арбате
11:0230 июля 2019
Город
Движение на фиолетовой ветке метро введено в график после падения человека на пути
11:0230 июля 2019
Происшествия
СК опроверг сообщения об оставленном в камере хранения супермаркета ребенке
10:5530 июля 2019
Общество
ЦОДД прокомментировал проект студии Лебедева по оформлению перекрестков
10:4730 июля 2019
Город
Запуск на орбиту ракеты «Союз» состоялся успешно
10:2330 июля 2019
Общество
Первую платформу станции «Волоколамская» МЦД-2 построят до конца года
10:2330 июля 2019
Город
«Умная» система переключения светофоров появилась на двух перекрестках ЮВАО
10:1530 июля 2019
Город
Захарова назвала идею о создании русскоязычного канала на Украине безумием
09:5730 июля 2019
Внутренняя политика
Победитель торгов построит культурно-досуговый центр в Митине
09:5730 июля 2019
Город
СМИ: Яхта с шестью людьми терпит бедствие в Белом море
09:4830 июля 2019
Происшествия
Документы советского дипломата Николая Кузнецова передали в Главархив
09:4230 июля 2019
Город
Новые детские площадки появятся в зеленоградском парке Победы
09:4230 июля 2019
Город
Синоптики назвали самую холодную ночь июля в столице
09:3230 июля 2019
Город
Москва вошла в список лучших городов мира для заработка на сдаче жилья
09:1730 июля 2019
Финансы
ФАС обнаружила нарушения при закупке палаток для лагеря «Холдоми»
09:1630 июля 2019
Происшествия
Перечень потенциально опасных пород собак утвердили в правительстве
09:1430 июля 2019
Общество
Советский разведчик Анатолий Баронин умер на Украине
08:5830 июля 2019
В мире
Поликлинику на востоке столицы эвакуировали из-за короткого замыкания
08:5830 июля 2019
Происшествия
Стало известно, куда уехал покинувший Украину Порошенко
08:5130 июля 2019
В мире
Два человека пострадали при аварии в ТиНАО
08:5030 июля 2019
Происшествия
Орнитолог призвал не выкидывать в окно стрижей, залетающих в квартиры
08:4130 июля 2019
Город
Симоньян прокомментировала идею создания русскоязычного канала на Украине
08:1830 июля 2019
Внутренняя политика
Строительство новой лодочной станции завершили в парке усадьбы Люблино
08:1430 июля 2019
Город
«Роскачество» назвало лучшие корма для щенят
08:0630 июля 2019
Потребление
Водитель и пассажир скутера погибли в ДТП у поселка Власиха
07:5930 июля 2019
Происшествия
Пожар в Красноярском крае охватил больше миллиона гектаров
07:5630 июля 2019
Происшествия
Названы основные признаки профессионального выгорания
07:4930 июля 2019
Здоровье
Объединение пассажиров предложило Госдуме заблокировать BlaBlaCar
07:4530 июля 2019
Общество
Финалистов конкурса «Цифровой прорыв» определили в Москве
07:4530 июля 2019
Город
Лекции, экскурсии и консультации пройдут в столичных больницах в августе
07:3530 июля 2019
Город
День рождения панд Жуи и Диндин отметят в Московском зоопарке
07:1530 июля 2019
Город
Солнечный, но прохладный день ждет москвичей 30 июля
06:3930 июля 2019
Город
СМИ: Начальника управления угрозыска УМВД Приморского края задержали
05:2630 июля 2019
Происшествия
МЧС рассказало, как выжить во время грозы
04:4030 июля 2019
Общество
Эксперты перечислили пять устаревших лекарств
03:5130 июля 2019
Здоровье
Способ вернуть Крым назвали в команде Владимира Зеленского
03:2930 июля 2019
В мире
Четыре человека погибли при стрельбе в американском штате Висконсин
02:4030 июля 2019
Происшествия
Ученые создали формулу для определения количества жира в организме детей
01:4430 июля 2019
Наука
Исследователи: человечество впервые исчерпало годовой запас ресурсов к июлю
01:0130 июля 2019
В мире
Бойцов дивизии СС «Галичина» с почестями перезахоронили на Украине
00:3430 июля 2019
В мире
Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей
23:3429 июля 2019
В мире
Подозреваемый в убийстве трех человек в Калифорнии легально владел карабином СКС
23:1329 июля 2019
Происшествия
Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
23:1329 июля 2019
Город
Стали известны подробности четвертой части «Гардемаринов»
22:4529 июля 2019
Кино
Около 17 тысяч человек стали выпускниками столичных колледжей в этом году
22:4029 июля 2019
Образование
Ближайшие две ночи в столице могут побить рекорд самой низкой температуры
22:4029 июля 2019
Город
Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей покинул страну
22:2129 июля 2019
В мире
Более 100 «полководческих» орденов вошли в коллекцию Музея Победы
22:0629 июля 2019
Культура
Загрузить еще

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
Эфиры Вечерка-ТВ

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

Какой должна быть молодежная политика...

Ольга Кузьмина

Флешмоб #ЯНеХотелаУмирать нужен не только женщинам...

Анатолий Сидоров

Автомобилисты почему-то уверены, что город им должен...

Никита Миронов

Артемий Лебедев снова удивил

Михаил Виноградов

Как подсудимым затыкают рот

Ирина Алкснис

Попаданцы рвутся в 90-е

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Время путешествия

Александр Лосото

Не здоровья для, а страховки ради

Никита Камзин

Рано хороните российский сериал «Чернобыль»...

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER