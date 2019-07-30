Столичная полиция призвала воздержаться от участия в несогласованной акции 3 августа
Столичная полиция призвала москвичей и гостей столицы не участвовать в несогласованной акции 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по городу Москве.
Ведомство предупредило горожан, что акция является незаконной, а также напомнило о предусмотренной законом ответственности за организацию и участие в несогласованных публичных мероприятиях.
В связи с поступающей информацией о возможных нарушениях общественного порядка во время этой акции, ГУ МВД России в случае необходимости полиция примет необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.
Ранее заявители митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму отказались от предложенной столичными властями площадки на проспекте Академика Сахарова.
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