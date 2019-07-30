Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки-блогера
• 21:11 • 30 июля 2019
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Подозреваемый будет доставлен для проведения следственных действий
Фото: pixabay.com
Столичная полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки-блогера. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, подозреваемый будет доставлен для проведения следственных действий.
Напомним, что тело 24-летней девушки нашли 27 июля в столичном районе Раменки в квартире жилого дома на улице Пырьева. При осмотре на теле погибшей обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки.
По факту убийства Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело.
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