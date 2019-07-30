Дмитрий Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев 30 июля подписал распоряжение, согласно которому устанавливаются новые правила расчета доплат к пенсиям.
Теперь занижать региональный прожиточный минимум будет невозможно.
Медведев отметил, что величина выплат на финансовый год будет устанавливаться по единым правилам. От нее будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.
— Он будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года, — цитирует ТАСС Дмитрия Медведева.
По словам премьер-министра, на социальные доплаты к пенсиям правительство направляет более четырех миллиардов рублей для 13 регионов страны.
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