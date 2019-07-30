Смога не будет: дым от лесных пожаров вряд ли доберется до Москвы

30 июля Росгидрометцентр опроверг вероятность появления в столице дыма от лесных пожаров в Сибири.

Ранее в средствах массовой информации стали появляться предположения экологов о том, что последствия возгораний в сибирских лесах могут сказаться и на столице.

— Такой погоды, которая позволила бы донести дым до Москвы, не бывает вообще, — заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. — Для того чтобы это произошло, определенные условия должны сохраняться не одну неделю. У нас не бывает так, чтобы пять-семь дней не было дождя, не появился циклон, не поменялась циркуляция.

То есть, как объяснил специалист, даже если люди не потушили пожар, его погасят дождь или изменившийся ветер. Кроме того, перенос воздуха в атмосфере классически идет с запада на восток, а не наоборот.

— Уже в выходные воздушные массы к нам будут идти не из Сибири, а с запада и юго-запада, — добавил Варакин. — В ближайшие семь-восемь суток не только дым, но даже его запах не дойдет до Центрального федерального округа.

Напомним, что в Иркутской области за сутки потушили шесть природных пожаров на площади около двух тысяч гектаров. На утро 30 июля локализовано 11 возгораний.

Непотушенными остаются 46 пожаров. В ряде регионов действует режим чрезвычайной ситуации.

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