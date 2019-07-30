Без антибиотиков, но с микробами: какое мясо цыплят предлагают потребителям

У полуфабриката бренда «Троекурово» отмечены все признаки несвежего продукта.

— Запах у мяса затхлый, мышцы не очень плотные и упругие. При надавливании пальцем образующаяся ямка выравнивается медленно — в течение одной минуты, — рассказывает главный специалист экспертного центра Росконтроля Ирина Аркатова. — Поверхность липкая, беловато-желтого цвета с серым оттенком.

Настоящий бич куриных полуфабрикатов — нарушения требований микробиологической безопасности. Экспертиза выявила высокую микробную обсемененность у пяти из шести брендов. Так, например, в «Троекурове» она в 24 раза выше максимально допустимого значения. В «Петрухе» и вовсе в 30 раз! Помимо этого, здесь обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В куриных бедрах «Ржевское подворье» микробная обсемененность тоже в 30 раз выше максимально допустимой, а еще здесь нашли патогенные микроорганизмы — сальмонеллы.

Повышенный уровень микробной обсемененности, правда, не в таких масштабах, выявлен также у Servilux и «Ясных зорь».

— Все проверенные образцы, за исключением бренда «Каждый день», опасны для здоровья, — считает Ирина Аркатова.

Еще один животрепещущий вопрос: есть ли в продукции антибиотики? В ходе прошлых экспертиз их неоднократно находили. К счастью, сейчас опасения не подтвердились: ни в одном из шести тестируемых продуктов не были выявлены антимикробные препараты. Признаков инъецирования или обработки мяса растворами также не нашли.

— Выводы о том, что мясо не подвергалось инъецированию, основаны на результатах гистологического исследования, — пояснила Ирина Аркатова. — Проведя микроструктурный анализ, мы установили, что все проверенные образцы включают в свой состав мышечную, соединительную и жировую ткани. Присутствия камедей, каррагинана, крахмала, клетчатки не вы явлено.

Какие же бедра цыпленка можно покупать?

— По результатам экспертизы, только один продукт соответствует всем требованиям и может быть рекомендован к покупке — бедро цыпленка-бройлера «Каждый день», — заявила Ирина Аркатова. — За нарушения требований безопасности «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» занесены Росконтролем в черный список, а Servilux и «Ясные зори» — в список товаров с замечаниями.

Покупать или нет эту продукцию, пусть каждый решает сам. Важно, как пояснила эксперт, ее как следует термически обработать.

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