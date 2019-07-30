Новый бойфренд Ани Лорак опубликовал трогательное фото с певицей
• 22:07 • 30 июля 2019
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Фото: Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/anilorak/?hl=ru)
Новые фото певицы Ани Лорак с ее бойфрендом появились в Сети. Избранником артистки стал 26-летний саунд-продюсер Black Star Егор Глеб. Именно он опубликовал снимки в своем Instagram-аккаунте.
На одном из кадров видно, что пара целуется в звукозаписывающей студии. Позже Егор Глеб закрыл свой аккаунт.
Об отношениях артистов стало известно в июне этого года, когда Ани Лорак выложила фотографию, развеявшую все сомнения относительно ее личной жизни.
Напомним: Лорак развелась с супругом Муратом Налчаджиоглу в 2018 году, обвинив его в изменах. У экс-супругов растет общая дочь София.
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