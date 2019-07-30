Леди Гагу заметили с новым бойфрендом
Папарацци засняли певицу Леди Гагу с новым бойфрендом. Избранником артистки стал звукооператор Дэн Хортон.
Пару засняли во время обеда в одном из ресторанов в Калифорнии. На кадрах видно, как влюбленные общаются, обнимаются и целуются, не обращая внимания на людей вокруг.
A New Flame? Lady Gaga Photographed Kissing Audio Engineer Dan Horton in L.A. During Brunch Date https://t.co/GHKZIRXpJb— People (@people) 30 июля 2019 г.
Отмечается, что таким образом Леди Гага пережила разрыв со своим женихом Кристианом Карино и готова к новым отношениям, пишет журнал People.
Ранее СМИ сообщали о возможном романе Леди Гаги с голливудским актером Брэдли Купером. Считалось, что именно поэтому артист расстался с моделью Ириной Шейк. Российские пользователи поддержали соотечественницу, устроив в Instagram Леди Гаги необычный флэшмоб.
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