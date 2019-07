Леди Гагу заметили с новым бойфрендом

Папарацци засняли певицу Леди Гагу с новым бойфрендом. Избранником артистки стал звукооператор Дэн Хортон.

Пару засняли во время обеда в одном из ресторанов в Калифорнии. На кадрах видно, как влюбленные общаются, обнимаются и целуются, не обращая внимания на людей вокруг.

