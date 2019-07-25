Стало известно, как Ирина Шейк переживает разрыв с Брэдли Купером

Стало известно о том, как российская модель и бывшая возлюбленная американского актера Брэдли Купера Ирина Шейк переживает расставание с мужем. Об этом пишет портал E! News со ссылкой на источник.

— Сейчас Ирина ни с кем не встречается. Она старается проводить больше времени с дочерью, — рассказал анонимный собеседник.

Сообщается, что знаменитости сейчас тяжело, ведь она переживает сложный период. Тем не менее ее сердце открыто для новых знакомств, и она хотела бы влюбиться снова.

— Ей просто нужно прийти в себя, она только недавно поставила точку в длительных отношениях, — объяснил источник.

Ранее стало известно, что Шейк и Купер расстались после 4-летних отношений. Два года назад у них появилась дочь Лея, над которой родители собираются оформить равноправную опеку. Спустя некоторое время после разрыва СМИ сообщили, что популярная певица Леди Гага переехала к актеру. Сама супермодель на данный момент свободна.

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