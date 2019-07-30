Сергей Собянин: Власти не поддаются на провокации

Глава города в интервью ТВЦ дал свою оценку прошедшим событиям и избирательной кампании в Мосгордуму.

Массовые беспорядки

Сергей Собянин назвал акцию оппозиции массовыми беспорядками, которые, по его мнению, были заранее спланированы и хорошо подготовлены.

Как отметил глава города, никаких заявок на проведение акции в мэрию не поступало.

— Никто нас не спрашивал, — сказал Сергей Собянин. — А на согласованном митинге 20 июля, который прошел без проблем, прозвучал ультиматум и призыв 27-го штурмовать мэрию.

Полиция действовала правомерно

Комментируя действия полиции, мэр Москвы отметил: те, кто вышел в субботу на митинг, до этого в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной площади. Полиция практически не реагировала.

— Организаторов такой сценарий, видимо, не устраивал. Они перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокирования улиц, нападения на полицейских, — сказал глава города.

Он также подчеркнул, что участники акции вынудили полицию применять силу. В этой ситуации, уверен мэр, действия полиции были совершенно адекватными.

— Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии, они выполняли свой долг, — заявил он.

Сергей Собянин уточнил количество пострадавших во время митинга.

— К врачам обратились несколько десятков человек, в понедельник в больницах были двое — сегодня они выписаны, — сказал мэр.

Глава города отметил, что также пострадали несколько сотрудников Росгвардии и полиции.

— Все они (пострадавшие — прим. «ВМ») на совести организаторов беспорядков, — подчеркнул Сергей Собянин.

Не все пришедшие на акцию, считает глава города, ожидали такого развития событий. По его мнению, организаторам митинга, видимо, очень хотелось втянуть людей в беспорядки.

Конкурентные выборы

Многие участники акции, отметил мэр, не имели отношения к столице. И тем более к выборам в Мосгордуму.

— Незарегистрированные кандидаты начали проводить акции еще до решения по их регистрации или отказу в регистрации, — пояснил Сергей Собянин.

Жалобы в Московскую городскую избирательную комиссию появились позднее, чем начались несанкционированные митинги.

— Похоже, что им нужны были не выборы, а беспорядки, — отметил мэр.

Эти люди, идущие в законодательную власть, изначально грубо попирают законы, считает мэр столицы. По его мнению, причина недовольства не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить власть.

Информацию о том, что всех независимых кандидатов не зарегистрировали, Сергей Собянин назвал абсолютной ложью. На каждый мандат, по его словам, в среднем претендуют по пять человек. Среди них — представители различных партий и независимые кандидаты.

— Сегодня зарегистрировано более 230 человек. Думаю, что выборы будут очень конкурентные, — подчеркнул он.

Новые акции

Мэр Москвы также сообщил, что в ближайшую субботу, 3 августа, планируется новая провокация. Изначально о желании провести митинг заявила Либертарианская партия. Ей было предложено провести его на проспекте Сахарова.

— Но организаторы отказались проводить согласованный митинг и, похоже, готовят новую провокацию для горожан, — сказал Собянин.

Он отметил, что происходящие события касаются каждого жителя столицы. Анархия, вседозволенность, считает мэр, только нарушают нормальное течение жизни в городе.

— Заканчивается это трагедией. Примеров в истории нашей страны более чем достаточно, но я уверен, что москвичи это хорошо понимают. Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических корыстных целей, — сказал он, подчеркнув, что порядок в городе будет обеспечен.

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