Будущих инженеров научат мыслить творчески

Новый учебный курс заинтересует ребят, которым нравится работать и головой, и руками — будь то программирование, 3D-моделирование, припайка или резка пеноплекса горячей струной.

Во время занятий школьники не просто освоят базовые навыки технического проектирования, а разберутся в деталях каждого из этапов, связанных с разработкой дизайна прототипа изделия.

— В технопарке знаменитой Бауманки ребят учат по авторским методикам с применением инновационных технологий, которые выходят за рамки классического школьного образования, — сказала замруководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Олеся Беленькая. — Новый совместный курс с Британской высшей школой дизайна еще раз подтверждает это. Я уверена, что теперь «Инжинириум» будет не только выпускать молодых перспективных инженеров, но и гордиться яркими, незаурядно мыслящими дизайнерами.

В основе обучения школьников — междисциплинарный подход. Преподаватели ведущего технического вуза и профессионалы в области промышленного дизайна передают ребятам знания, с которыми они всегда будут востребованы на рынке труда.

— Сегодня дизайнер — это специалист, которого волнует не только внешняя красота. Это исследователь, менеджер, отвечающий за функциональность и логистику как цифрового, так и физического продукта, — поделилась своими наблюдениями директор Британской высшей школы дизайна Екатерина Черкес-заде. — Поэтому для нас и важны междисциплинарные программы. Ведь именно на стыке творческих индустрий и технологического сектора мы можем воспитывать будущих дизайнеров с четким пониманием инженерных задач в промышленном дизайне и инженеров с креативным подходом к любому проекту.

Окончив курсы, школьники получат сразу два сертификата: Британской высшей школы дизайна и «Инжинириума МГТУ имени Баумана».

СПРАВКА

Детский технопарк «Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана» основан в 2017 году. Сегодня он занимает лидирующие позиции по подготовке школьников к получению инженерных специальностей будущего. Ключевая специализация технопарка — нанотехнологии и композиционные материалы. Выпускники, успешно сдавшие квалификационный экзамен, получают до десяти баллов к ЕГЭ при поступлении в Бауманку.

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