Лучшего работодателя выберут в Москве
Цель конкурса — привлечь компании и предприятия к реализации городских программ и стимулировать повышение ответственности бизнеса. Как сообщили в департаменте, почетное звание лучшего работодателя присваивается организациям, которые набирают наибольшее количество баллов в одной из 16 номинаций.
— В числе номинаций — «Развитие рабочих мест», «Сокращение производственного травматизма», «Развитие кадрового потенциала», «Формирование здорового образа жизни», «Участие в реализации социальных программ», «Лучшие условия работникам с семейными обязанностями», «Трудоустройство инвалидов», — сообщили в ведомстве.
Для подведения итогов конкурса создана экспертная рабочая группа, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти Москвы, а также руководители организаций — социальных партнеров столицы. Заявки на участие принимаются до 6 сентября.
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