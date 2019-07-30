Борьба за кресла в Мосгордуму будет конкурентной

На выборы в Мосгордуму идут 233 кандидата: представители девяти партий и самовыдвиженцы. Во всех избирательных округах борьба за место в столичном парламенте обещает быть захватывающей ввиду широкого спектра политических сил.

КПРФ выдвинула своих представителей на выборы в Мосгордуму почти во всех избирательных округах столицы.

По словам лидера партии Геннадия Зюганова, КПРФ к московским выборам «отнеслась по-особому»: подготовлена программа и сформирована сильная команда. Кандидатов от КПРФ Геннадий Зюганов назвал авторитетными людьми, представляющими все категории и профессии.

Либерал-демократы также серьезно подошли к выборам, представив своих кандидатов во всех округах. Среди партийцев есть и служащие, и предприниматели, и пенсионеры. Средний возраст кандидатов от ЛДПР — 35 лет.

Основные положения программы либерал-демократов — борьба с черными риелторами, доступность высшего образования, открытие в столице дешевых заведений с русской кухней и другие.

Также лидер ЛДПР Владимир Жириновский от лица всей партии поддержал переход на дистанционное электронное голосование в масштабах страны и на голосование только по партийным спискам.

В числе предложений партии «Коммунисты России» — реформа избирательного законодательства, увеличение числа депутатов Мосгордумы до 100 человек.

— У нас есть программа, за которую будут бороться депутаты в случае победы на выборах, — это, безусловно, демократизация избирательного законодательства, — отметил председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Лидеры партий осудили прошедший в минувшие выходные митинг. По мнению Геннадия Зюганова, любая протестная акция должна проводиться в рамках закона.

Владимир Жириновский назвал несанкционированные акции частью плана цветных революций.

— Цветная революция начинается с непризнания выборов, в данном случае — непризнания итогов регистрации. То есть они провоцируют какой-то очередной этап цветной революции, — заявил он.

Можно с уверенностью заявить, что 8 сентября будет из кого выбирать. Так, к примеру, от КПРФ по избирательному округу № 8 на выборы идет опытный политик Вадим Кумин, бывший кандидат в мэры Москвы, бывший депутат Госдумы и Мосгордумы.

Противостоять ему будут молодой архитектор Дарья Беседина и муниципальный депутат района Аэропорт Екатерина Копейкина — обе самовыдвиженцы, а также кандидаты от ЛДПР, «Справедливой России» и «Партии Роста».

Первый секретарь Московского обкома «Коммунистов России», кандидат в депутаты по округу № 35 Владимир Рязанов живет в Москве, но работает хирургом в Красногорской городской больнице. Ему предстоит борьба с телеведущей Натальей Метелиной (самовыдвиженец), адвокатом Дмитрием Аграновским (КПРФ), а также с представителями еще трех партий и самовыдвиженцами.

Кандидату от ЛДПР профессору экономики МГУ Юрию Максимову в округе № 37 предстоит противостояние с действующим депутатом Мосгордумы, актером и режиссером Николаем Губенко (КПРФ) и лидером московских «эсеров» Александром Романовичем.

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