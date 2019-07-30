Владимир Путин подписал закон об упрощении получения автомобильных номеров
• 22:46 • 30 июля 2019
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Закон вступит в силу с 1 января 2020 года
Фото: Официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий возможность получения регистрационных номеров на автомобили. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, россияне смогут самостоятельно получать знаки у изготовителей. Специализированные организации и должностные лица будут нести ответственность за умышленное или случайное искажение регистрационных данных, маркировки и основных компонентов автомобилей. Кроме того, они будут наказаны за нарушение порядка госрегистрации.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
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