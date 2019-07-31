Доктор Мясников назвал препараты, помогающие избавиться от изжоги
Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о способах борьбы с изжогой. По его словам, этот недуг является серьезной проблемой, так как может привести к раку.
Мясников раскритиковал распространенный способ избавления от изжоги с помощью соды.
— Есть мнение, что большое количество соды заставляет почки работать лучше и выводить газы из органа. Газ вышел — и становится лучше. Но на самом деле, изжогу необходимо лечить совсем иными методами, — сказал доктор.
Врач отметил, что сначала нужно понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок. Тогда эту проблему следует устранять антибиотиками.
Он сообщил, что препараты типа «Омепразола» помогут в эффективной борьбе с недугом. Также Мясников добавил, что помогут пять лекарств, название которых заканчивается на «прозол».
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