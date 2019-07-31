Минсельхоз России спрогнозировало рекордный урожай овощей в этом году
• 02:12 • 31 июля 2019
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Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
В Министерстве сельского хозяйства РФ спрогнозировали значительный рост урожая в теплицах, который вырастет на 38,5 процента, до 1,4 миллиона тонн.
Также в этом году ожидается более длительный сезон низких цен на овощи вплоть до декабря в связи с новым рекордным урожаем. Однако полностью обеспечить российских потребителей отечественными огурцами и помидорами пока не удастся.
За последние годы в российском тепличном овощеводстве наблюдается инвестиционный подъем. За последние несколько лет в России построили и модернизировали более тысячи гектаров высокотехнологичных теплиц, сообщают «Известия».
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