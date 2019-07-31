Голливудский актер Леонардо Ди Каприо посвятил пост пожарам в Сибири
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо не остался равнодушным к пожарам в Сибири. На своей странице в соцсети он опубликовал пост, посвященный этому происшествию.
Публикация представляет собой видеоролик издания The Guardian.
— Полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров в условиях климатического кризиса. Огромные огни в Гренландии, Сибири и Аляске производят клубы дыма, которые можно увидеть из космоса, — написал актер в Instagram.
Напомним, Леонардо Ди Каприо получил широкую известность благодаря роли художника Джека в мелодраме «Титаник». Помимо актерской карьеры он известен как защитник окружающей среды. Актер даже прилетал в Россию, чтобы поучаствовать в акции в защиту амурских тигров.
Ранее Леонардо Ди Каприо присоединился к движению по защите косаток и белух, попавших в так называемую «китовую тюрьму» в бухте Средняя в Приморском крае.
Читайте также: Защитники природы из России атаковали Instagram Леонардо Ди Каприо