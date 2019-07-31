Россияне рассказали, на каких автомобилях мечтают ездить
Эксперты сервиса для размещения объявлений «Авито» провели опрос более 2 тысяч пользователей по электронной почте в конце июня-начале июля. Они выяснили, что 45 процентов опрошенных россиян мечтают ездить на внедорожнике и кроссовере, на втором месте оказался седан и универсал (32 процента), на третьем — хэтчбек (11 процентов).
Кроме того, 57 процентов опрошенных пользователей мечтают прокатиться за рулем автомобиля Aston Martin легендарного агента 007 Джеймса Бонда, 22 процента водителей хотят ездить на скоростном Dodge Charger 1970 года выпуска из фильма «Форсаж», а 6 процентов респондентов видят себя за рулем DeLorean из картины «Назад в будущее».
Также эксперты выяснили, что у 75 процентов россиян имеется автомобиль. Среди мужчин эта доля составляет 80 процентов, а среди женщин — 61 процент, сообщают РИА Новости.
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