Синоптики назвали условия, при которых смог от пожаров в Сибири накроет Москву
Дым от лесных сибирских пожаров накроет столицу, если туда придет антициклон, сообщили специалисты Гидрометцентра.
— Чтобы сибирские дымы донеслись до Москвы, достаточно антициклону завоевать Сибирь, и чтобы центр управления циркуляцией в нем расположился на севере Западной Сибири (в низовьях Оби и Иртыша), — сообщили синоптики корреспонденту РИА Новости.
Эксперты отметили, что в ближайшую декаду этого не случится. При этом не исключена вероятность появления в Москве небольшой дымки от пожаров в Сибири.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров. Режим ЧС ввели в четырех российских регионах. Наиболее сложная обстановка в Красноярском крае, Иркутской области, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Чужих пожаров не бывает
Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Ольги Кузьминой
Введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Такими сообщениями наполнен Интернет. Очень тревожно. Очень (далее...)
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