Опрос выявил, сколько россиянок считают себя красивыми
Только 13 процентов опрошенных россиянок считают себя красивыми, следует из результатов опроса Mail.ru.
Также 13 процентов респонденток считают свою внешность среднестатистической, 19 процентов женщин выбрали вариант «обычная». Еще 31 процент опрошенных россиянок отметили свой ум, а каждая пятая назвала себя интересной личностью.
Отмечается, что треть женщин недовольны своим весом (32 процента), 20 процентов — зубами, 19 процентам россиянок не нравится своя фигура, сообщает РИА Новости.
Однако 24 процента опрошенных женщин среди своих любимых черт назвали рост, 23 процента гордятся своим силуэтом, а 21 процент - волосами.
Кроме того, исследователи выяснили, что 20 процентов женщин все же довольны своей внешностью, но 13 процентов опрошенных россиянок не выходят на улицу без макияжа.
Опрос проходил с 26 по 31 июня среди 14 419 российских пользователей проекта «Леди Mail.ru», возраст респондентов — 18-55 лет.
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